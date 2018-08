Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha così parlato a Rai Sport dopo la partita vinta dai rossoblu contro l'Empoli: "Reazione cittadina dopo la tragedia? Parliamo di gente seria, asciutta, capace di affrontare le intemperie. E lo sappiamo che in questa città siamo esposti, ci voleva attenzione da chi ci governa. Non ci vogliono altri morti prima che si cominci a fare qualcosa per questa città".