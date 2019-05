Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato in zona mista al termine della partita pareggiata dai liguri contro la Fiorentina.



Queste le sue parole: "Non voglio trascorrere un altro anno come questo. Mi dispiace che tanti tifosi abbiano sofferto e la promessa è quella di non ripetere più una stagione come questa".



CLUB IN VENDITA? - "Se c'è qualcuno più capace di me la società è a disposizione, ma quest'ultima indiscrezione relativa al proprietario del Leeds è una bufala".



C'E' LA POSSIBILITA' DI RICUCIRE RAPPORTO CON LA PIAZZA - "Mi dispiace che ci sia una rottura. Non mi aspettavo si potesse arrivare a questi livelli, ma sono a disposizione per ricucire".



TORNASSE INDIETRO VENDEREBBE PIATEK? - "Preferisco non rispondere..."