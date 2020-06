Enrico Preziosi parla del Genoa che verrà.Nel corso di una lunga intervista comparsa oggi sulla Gazzetta dello Sport il numero uno del Grifone ha affrontatonell’ultimo incontro gli: 'Vuoi giocare l’Europeo? Bene, alloraPandev è uno dei giocatori più seri che io abbia mai incontrato. Gli sono molto legato. Da noi sta lasciando un segno indelebile.Il Re dei Giocattoli ha poi trovato il modo anche per il rivendicare la paternità circa la scelta di affidare la panchina rossoblù aNon sapete che. La conoscenza c’era, e sarebbe venuto volentieri a Genova.. Quei due incontri mi avevano convinto di essere di fronte a una persona perbene e ad un tecnico preparato. Ha modi gentili, ma il gruppo lo segue perché è pragmatico".Preziosi ha poi parlato degli acquisti di gennaio, un mercato che ha portato in rossoblù tanti cavalli di ritorno che ora stanno ripagando la fiducia concessa loro: "Se vuole affrontare una situazione di difficoltà in un mare tempestoso - sostiene il Joker - servono buoni naviganti, dunque anche persone con esperienza.e, fatto importante, sono legati al Genoa. Non solo: nessuno dei due è venuto qui pensando alla carriera, ma solo per fare il proprio dovere, come esempio anche per gli altri.: è legato al Genoa in modo viscerale, non è tornato per opportunità, ma per amore. Un valore aggiunto:".