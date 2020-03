Enrico Preziosi ribadisce la sua contrarietà all'ipotesi playout.



Per la seconda volta, nel giro di pochi giorni, il presidente del Genoa si scaglia contro la possibilità di ricorrere agli spareggi incrociati tra le ultime dell'attuale classifica di Serie A per stabilire le squadre che retrocederanno in B in caso di mancato completamento del campionato. “L’unico rimedio è quello di tentare di finire il campionato - ha dichiarato l'imprenditore irpino a Radio Radio - le ipotesi playout e playoff sono un’idiozia totale. Non voglio prenderle nemmeno in considerazione. Non sono previsti da regolamento e dalle norme della Serie A: non si possono inserire strada facendo soltanto perché vi è un fatto straordinario. Bisogna solamente fare di tutto per terminare il campionato, anche perché ci sono problemi a livello economico e di diritti televisivi. Evidentemente questo non dipende tutto da noi, ma dalle norme e dagli input che arriveranno dal nostro Governo”.



Per Preziosi quindi l'unica soluzione è quella di cercare di far svolgere regolarmente le ultime giornate del torneo, facendole slittare in avanti di un paio di mesi. Con un paletto importante, però, quello di non andare oltre il 30 giugno, data di scadenza dei contratti dei calciatori: ​“I lavoratori dipendenti hanno contratti che costituzionalmente sono validi. Poi se ci sono deroghe da una federazione oppure un ente che permettono di allungare i termini, questo è un altro discorso. Noi abbiamo tanti giocatori in prestito che a giugno scadono e sono giocatori che al primo luglio sono di un’altra squadra. E poi ci sono riscatti in base alle prestazioni che un calciatore offre. Partire a giugno sarebbe veramente un disastro. Se poi c’è un ente autorizzato a dare deroghe, in quel caso tutto è possibile”.



L'unica soluzione appare quindi quella di riprendere a giocare entro la prima metà di maggio, consentendo ai calciatori di tornassi ad allenarsi già con l'inizio del mese di aprile: “Se parliamo di stop sino al 30 aprile - ha proseguito Preziosi - i giocatori avranno bisogno di almeno tre settimane di preparazione per riavere tono muscolare e recuperare i mancati allenamenti, che qualche danno lo fanno. Se pensassimo di ripartire come l’Inghilterra a fine aprile, faremo molta fatica a finire il campionato. Noi speriamo che si possa ricominciare nell’arco di un paio di settimane: e vuol dire almeno fino al 3 aprile. Parlo di allenamenti, perché anche nel nostro caso avremo bisogno di almeno tre settimane per poter giocare la prima settimana di maggio. Si può fare visto che l’Europeo è slittato al 2021″.