Nel corso della lunga intervista concessa ieri sera a TeleNord il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, oltre a spiegare i motivi che l'hanno indotto a mandare via Ballardini ha anche anticipato alcune delle mosse di mercato che la società rossoblù opererà nei prossimi mesi: “Prenderemo un laterale sinistro a gennaio - ha assicurato il Joker - e Criscito giocherà da difensore. Prenderemo anche Miguel Veloso: lo avremo a breve, sta raggiungendo una condizione accettabile”.



​Preziosi ha poi speso parole importanti per difendere Andrei Radu, il portiere prelevato la scorsa estate dall'Inter al centro di molte critiche dopo gli errori di domenica scorsa contro il Parma: “Abbiamo la Sampdoria che ha un portiere, Audero, proveniente dalla Serie B e sta facendo bene. Perché non dovrebbe farlo Radu? Mi viene da ridere a chi dà la colpa al portiere sul primo gol, dove c’era anche fallo. Basta mettere Radu nel mirino. A Frosinone ha fatto alcuni interventi decisivi. Per me Radu è un buon portiere, sostituto di Marchetti. Ho voluto puntare su un portiere esperto, sperando che il lavoro con continuità potesse farlo tornare un giocatore importante“.