Mancano ancora 4 mesi all'apertura ufficiale del calciomercato estivo, eppure Enrico Preziosi afferma che il suo Genoa sta già buttando le basi per le prossime trattative. E promette nuovi colpi clamorosi sulla stessa falsariga dei recenti Piatek, Romero e Kouame: "Ne abbiamo più di uno - ha annunciato il numero uno rossoblu - penso che a giugno faremo delle operazioni su qualcosa che stiamo studiando dall'anno scorso, poi saremo felici se avremo un pizzico di fortuna come quest'anno".



L'imprenditore irpino ha poi spiegato come dietro alle continue scoperte di mercato operate da lui e dai suoi uomini ci sia una strategia ben precisa e collaudata: "Siamo fortunati - ha proseguito Preziosi - ma la scelte che sembrano occasionali, non sono tali. Non è che uno arriva e prende Romero, poi pesca Piatek. Ci sono anche tanti giocatori che non hanno risposto alle aspettative. Ora ci godiamo questo momento fortunato, ma abbiamo sempre scelto giocatori che ritenevamo adatti al nostro calcio".