Nel corso della lunga intervista concessa ieri sera a TeleNord, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato anche della telenovela di mercato tra il Grifone e l'attaccante dell'Atalanta Sam Lammers, spiegando perché il passaggio in rossoblù dell'olandese non si sia concretizzato:​ “Avevamo un accordo con l’Atalanta: se il giocatore fosse stato ceduto in Italia, sarebbe venuto al Genoa. Il procuratore ha preferito che andasse in Germania e l’abbiamo lasciato andare. Non era destino".