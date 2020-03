Enrico Preziosi dice la sua sulla questione del possibile taglio degli stipendi ai calciatori di Serie A.



Nonostante il previsto confronto tra Lega, Figc e Associazioni Calciatori programmato per ieri sia stato rinviato, il presidente del Genoa si dice fiducioso circa il raggiungimento di un accordo collettivo: "I salari sono legati alle prestazioni, una soluzione si troverà - ha dichiarato al Secolo XIX - Parleremo con i giocatori per trovare una soluzione, molti hanno contratti pluriennali e quindi sono garantiti".



Il patron rossoblu è poi intervenuto anche sulla scelta adoperata in maniera autonoma dalla Juventus di tagliare un quarto degli emolumenti annui previsti per i propri tesserati: "La Juve si è spinta avanti, ci si dovrebbe muovere tutti insieme per trovare una soluzione comune".