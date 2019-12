Enrico Preziosi, patron del Genoa, parla di Thiago Motta, allenatore del club ligure, a L'Equipe, partendo da quando lo prese da calciatore: "L'Atletico non lo volle perché si era infortunato al ginocchio, gli avevano detto che non avrebbe più potuto giocare. Quando lo incontrai mi disse: 'prendetemi, non ve ne pentirete!' e in effetti non me ne sono pentito".



SULL'ALLENATORE - "Ci sono tanti allenatori d'esperienza che non sono bravi. Io non credo che sia una questione d'età. Sono convinto che Thiago riuscirà. È stato centrocampista in alcuni dei più grandi club al mondo, sa come si gioca a pallone. Sono pronto a scommettere un miliardo: allenerà un top club nel giro di due anni. È un predestinato".



SUL MERCATO - "Ora ci sono un paio di partite difficili, poi interverrò sul mercato per dargli due o tre innesti adatti al suo gioco".