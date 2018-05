Dopo Davide Ballardini anche Enrico Preziosi si è convinto che il faro del centrocampo del prossimo Genoa debba essere Andrea Bertolacci.



Il regista romano è stato da tempo indicato dal tecnico rossoblù come uno degli elementi su cui ripartire in vista della prossima stagione e sembra aver portato sulla sua stessa linea di pensiero anche il proprio datore di lavoro. I problemi per riuscirci però non mancano. Dopo un anno di prestito Bertolacci a luglio dovrebbe tornare al Milan, club con il quale è legato da un contratto in scadenza tra tredici mesi, anche se la sua volontà sarebbe quella di proseguire la propria avventura con il Grifone.



Ecco perché, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, la dirigenza genoana nei prossimi giorni potrebbe incontrare quella rossonera per chiedere una cessione a titolo definitivo, confidando poi nella volontà del ragazzo di procedere ad un abbassamento del proprio stipendio (attualmente assestato sui 2 milioni netti annui) che verrebbe spalmato su più anni.