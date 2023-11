Udskiftning i truppen

L'ottimo avvio di stagione di, miglior interditore d'Italia e tra i primi tre in Europa per numero di contrasti vinti e palloni recuperati, è valso al 21enne mediano del Genoa anche laNella tarda mattina di oggi il selezionatore danese, Kasper Hjulmand, in vista della gara contro l'Irlanda del Nord che chiuderà il girone di qualificazione a Euro 2024 ha deciso di sostituire lo squalificato Christian Norgaard con Frendrup.