Genoa, prima il mercato poi l'appuntamento con Gilardino per il rinnovo di contratto

Si avvicina il momento del tanto sospirato prolungamento di contratto tra il Genoa e Alberto Gilardino.



Dopo settimane di stand-by, coincise con la finestra invernale di calciomercato, la dirigenza e l'allenatore del Grifone si sarebbero accordate sui tempi stabiliti per sedersi attorno al tavolo delle trattative e riprendere in mano i fili di un prolungamento voluto da entrambe le parti ma per il momento soltanto abbozzato. Secondo quanto riporta questa mattina Il Secolo XIX, che tuttavia non rivela altri dettagli circa il rinnovo del legame professionale, l'appuntamento sarebbe fissato per i primi giorni di febbraio.



L'ottimo campionato disputato dall'ex centravanti di Milan e Fiorentina alla sua prima stagione di Serie A in panchina ha indotto la società rossoblù a rompere ogni indugio e a puntare sul Gila anche per l'immediato futuro, estendendo la permanenza a Pegli del tecnico ben oltre il 30 giugno 2024, data dell'attuale scadenza contrattuale.



Arrivato sulla panchina del Genoa nell'estate 2022 come allenatore della squadra Primavera, Gilardino, che già da giocatore aveva indossato la maglia del club più antico d'Italia, fu chiamato il dicembre successivo in prima squadra per sostituire l'esonerato Alexander Blessin. Una nomina, inizialmente a tempo, che il tecnico di Biella ha saputo presto trasformare in un'investitura a lungo termine. Scelta legittimata dalla conseguente promozione in Serie A, ottenuta lo scorso maggio, e dagli ottimi risultati fin qui raccolti in questa stagione. Il Genoa è infatti la migliore delle neopromosse e con 28 punti si piazza attualmente all'undicesimo posto in classifica. Ben lontano dalle sabbie mobili della zona retrocessione.