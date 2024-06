Ibrahimovic: "Io e Cardinale non accettiamo perdere. Fonseca uomo giusto, ora rinforziamo la squadra. Su Zirkzee..."

Comincia giovedì 13 giugno la nuova era del Milan dopo il quinquennio Pioli terminato con la stagione 2023/24., nominato Senior Advisor e incaricato di parlare alla stampa per la prima volta da dirigente del club rossonero. Ecco le sue parole live dalle 11.40: "Dopo sei mesi mi sono già arrivati i capelli grigi, vuol dire che sto lavorando. Dopo 20-25 anni nel calcio hai più libertà, ho due figli ai quali sto dedicando tempo che primo non potevo dedicargli per colpa delle partite, dei viaggi, degli alberghi. Dopo sei mesi che ero fermo mi ha chiamato Furlani ed è tutto iniziato. Poi ho parlato con Cardinale, solo io e lui, mi ha proposto di tornare al Milan, di essere un partner di RedBird.. Voglio vincere e vincerò. Cardinale mi ha risposto: "Bevenuto"".

"E' un vincente, è ambizioso come me. Vuole creare un progetto che possa funzionare ora e nel futuro, nel lungo periodo. Gli ho detto: "Sono l'uomo giusto per te""."Il mio ruolo è semplice, sono operating partner di RedBird, parlo con Cardinale e collaboro con Moncada e Furlani. Non è un one man show, lavoro con tutti nel Milan, da Milanello al Vismara. Siamo una squadra"."Il prossimo step è rinforzare la squadra, per essere più competitivi. Vogliamo vincere trofei, in Italia e in Europa, perchè siamo il Milan. L'ambizione è quella di lottare per i trofei ogni anno. Chi entra al Milan deve avere la stessa ambizione. Chi è già dentro il Milan e non la pensa così non avrà spazio. Non siamo soddisfatti dell'ultima stagione, siamo d'accordo con i tifosi. Vogliamo di più. Non dobbiamo metterci limiti".

- "Sono ottimista, sono positivo. Abbiamo un gruppo di dirigenti che hanno fame. Abbiamo un piano che stiamo seguendo, siamo fiduciosi in quello che facciamo. Ognuno fa questo lavoro per il Milan, non ci sono obiettivi personali. Tutto quello che facciamo è per il Milan e per il meglio. Stiamo lavorando, anche se c'è silenzio. Non parliamo ma non vuole dire che non lavoriamo. Non siamo un podcast o un talk show".- "Voglio dire grazie a Pioli, da parte mia e del club. Ha fatto la storia, merita tutti i complimenti che ha avuto".

- "Sarà il nuovo allenatore, è stata una scelta ponderata, studiato. Vogliamo che il Milan possa giocare un calcio dominante. Abbiamo studiato come allena, come prepara le partite. Dopo 5 anni serviva qualcosa di nuovo."L'anno scorso il Milan ha fatto un grande mercato, serviva mettere le basi. Questo mercato sarà soprattutto sui dettagli. Dopo l'addio di Giroud serve un nuovo numero 9. C'è Jovic, ma cerchiamo un nuovo attaccante. Zirkzee è un giocatore forte, arriva da una grande stagione. Arriva da scuola Olanda, se è un alto Ibra o no...non voglio fare paragoni.