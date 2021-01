Un intoppo di non poco conto rischia di compromettere il passaggio di Denis Vavro dalla Lazio al Genoa.



Le visite mediche a cui si è sottoposto per conto del club rossoblù la scorsa settimana il difensore slovacco avrebbero infatti evidenziato un problema di pubalgia. Per questo motivo la società ligure ha richiesto al giocatore di eseguire nuovi e più approfonditi esami clinici in modo da capire la reale entità del guaio fisico. Guai che se fossero confermati potrebbero far saltare l'accordo in essere tra Lazio e Genoa che prevede un prestito semestrale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.



Lo riferisce il Secolo XIX.