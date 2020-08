Il Genoa ha deciso: il suo prossimo allenatore sarà Vincenzo Italiano. Tuttavia prima di ufficializzare la nomina del nuovo condottiero i rossoblù dovranno attendere ancora qualche giorno. Il tecnico apulo-tedesco è infatti impegnato anima e corpo nell'impresa che potrebbe riscrivere la storia calcistica dello Spezia, portandolo per la prima volta in 114 anni di vita ad esibirsi sul principale palcoscenico nazionale. Un romanzo inedito il cui ultimo capitolo verrà messo nero su bianco giovedì sera al Picco, nella finale di ritorno dei play-off di B con il Frosinone.



Fino ad allora l'allenatore del Grifone continuerà ad essere Davide Nicola. Ma solo formalmente. L'intesa con Italiano è infatti già stata trovata sulla base di un contratto biennale e neppure le volontà dello Spezia di trattenerlo in caso di promozione sembrano poter cambiare il testo di un copione già delineato.