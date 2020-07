Il Genoa è pronto per riportare alla base uno dei suoi tanti giovani mandati in giro per l'Italia a farsi le ossa.



In questo caso di tratta di Luca Moro, centravanti veneto classe 2001 acquistato la scorsa estate dal Padova e lasciato in prestito per una stagione proprio alla società biancorossa. Con i patavini Moro ha disputato un ottimo campionato Primavera, mettendo a segno 8 reti e due assist in 19 apparizioni.



Lo riferisce Padovagoal.it