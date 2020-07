I rapporti di mercato tra Genoa ed Avellino sono tradizionalmente molto intensi. Sarà forse per le origini irpine del patron rossoblù Enrico Preziosi, fatto sta che nel corso degli ultimi anni diverse trattative si sono sviluppate lungo l'asse virtuale che collega il capoluogo ligure con la provincia campana.



Da Armando Izzo a Davide Biraschi, passando per Stephane Omeonga, Raul Asencio e, più di recente, Gabriel Charpentier, i due club hanno spesso e volentieri concluso importanti operazioni di mercato.



Un legame che nelle prossime settimane potrebbe consolidarsi ulteriormente con lo sbarco al Grifone di un giovane e promettente esterno biancoverde. Secondo quanto riporta il sito TheWam.net, la società ligure avrebbe infatti messo nel mirino Fabiano Parisi, 19enne terzino sinistro che all'occorrenza può agire anche a centrocampo. Nell'ultima stagione in Lega Pro il ragazzo si è rivelato una delle sorprese della formazione campana, coronando la sua prima annata nel calcio dei grandi con 4 reti in 27 presenze.



Un ruolino di marcia che gli ha attirato le attenzioni di diversi club di categorie superiori. Oltre al Genoa Parisi sarebbe infatti seguito anche dall'Empoli, il quale tuttavia appare leggermente defilato rispetto ai liguri. A premiare la società di Preziosi potrebbe contribuire la volontà di comprare subito il cartellino del giocatore lasciandolo però ancora un anno in prestito all'Avellino.