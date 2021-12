Non sono solo i dirigenti del Genoa a cercare rinforzi per il proprio organico. A volte sono direttamente i giocatori a proporsi in prima persona al club rossoblù.



E' il caso, ad esempio, dell'esterno d'attacco croato dello Slaven Belupo Bruno Bogojevic. L'ala balcanica ha un contratto in scadenza il prossimo giugno e sia i dirigenti del suo attuale club che i rappresentanti dello stesso 23enne di Koprivnica vorrebbero fargli cambiare aria già nelle prossime settimane.



Per questo motivo sono stati allacciati diversi rapporti con vari club europei, sparsi nei principali campionati del continente. Tra questi c'è, come detto, anche il Genoa che proprio nel ruolo di attaccante esterno avrà bisogno presto di forze fresche. Il Grifone, tuttavia, al momento non appare del tutto convinto della soluzione. Bogojevic ha sicuramente un buon potenziale di crescita ma la squadra rossoblù necessita principalmente di giocatore pronti e affidabili e che possibilmente conoscano già il nostro calcio.