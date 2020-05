Si allarga a macchia d'olio la protesta della tifoseria organizzata del Genoa contro la ripartenza della Serie A.



Dopo i vari striscioni apparsi nelle scorse settimane in vari punti del capoluogo ligure, dal centro sportivo di Pegli all'esterno della stadio Ferraris, ieri alcuni volantini sono stati affissi su serrande e muri del centro storico genovese.



Nei papelli, firmati dal gruppo "I Carugi", si legge per l'ennesima volta la chiara volontà dei sostenitori di schierarsi contro la ripartenza del pallone: "In vista della decisione sull’eventuale ripresa del campionato di Serie A, ribadiamo a voce alta il nostro NO!!! No a questo calcio che antepone i propri interessi senza alcun rispetto per le migliaia di vittime di questa epidemia. Nessun interesse, nessuna logica sportiva trova un senso, se società e calciatori vengono privilegiati anche su ciò che è un diritto di tutti: NO AL CAMPIONATO!".