Krzysztof Piatek può tornare in Serie A e soprattutto è una possibilità per il nuovo Genoa americano per la seconda parte di stagione. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il club rossoblù avrebbe intavolato nelle ultime ore i primi discorsi con l'Hertha Berlino e avrebbe già incassato la disponibilità di massima a trattare sulla base di un prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro.



Il Genoa attende ora una presa di posizione da parte del calciatore polacco, che valuta anche altre proposte e che proprio col Grifone esplose nella prima metà della stagione 2018/2019 prima di trasferirsi al Milan. Dopo Hefti e Ostigard, insieme a Miranchuk e Piccoli, prende forma l'ipotesi del Piatek-bis.