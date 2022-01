Non solo volti nuovi. Il Genoa che verrà potrebbe riprendere con sé anche alcune vecchie conoscenze. E' il caso, ad esempio, di Steeve Eyango.



Il giovane centrocampista francese, passato in estate in prestito al Cosenza, potrebbe fare rientro a Pegli con sei mesi d'anticipo rispetto a quanto inizialmente preventivato.



La sua avventura in Calabria, del resto, non è stata molto fortunata. Appena quattro, e tutte da subentrato, le presenze stagionali, l'ultima delle quali oltretutto risale allo scorso 23 ottobre.



Difficile comunque che il ragazzo possa restare a disposizione di mister Shevchenko. Più probabile per lui una nuova esperienza in prestito.