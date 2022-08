Avanti un altro! Dopo Mattia Aramu e Kevin Strootman il Genoa è pronto per accogliere il terzo nuovo innesto in meno di 24 ore. Il prossimo neo-tesserato rossoblù è George Puscas, 26enne attaccante romeno arrivato ieri al Cristoforo Colombo e atteso oggi dal rituale delle visite mediche e della firma sul contratto con il suo nuovo club.



La punta cresciuta nel vivaio dell'Inter arriva dal Reading in prestito con obbligo di riscatto. Ad attenderlo un contratto triennale con opzione per il quarto. Praticamente lo stesso firmato ieri dal suo nuovo compagno di squadra e di reparto Aramu.



Puscas vanta oltre 50 gol in poco più di 200 presenze tra i professionisti tra Serie A, B, Championship inglese ed FA Cup. Inoltre ha collezionato anche 30 gettoni con 8 reti nella nazionale maggiore romena.