A una settimana dalla chiusura delle trattative. Specialmente in attacco, reparto protagonista di un vero e proprio viavai nelle ultime ore.Definitivo dal Venezia l'acquisto di Mattia Aramu, atteso oggi in città per le visite mediche, il Grifone è ad un passo dal concretizzare anche l'acquisto didal Reading. Il centravanti della nazionale rumena, reduce da un ottimo semestre in prestito al Pisa, è un esperto del nostro torneo cadetto affrontato in passato anche con le maglie di Bari, Benevento, Novara e Palermo ed è pronto a tornare a titolo definitivo in Italia, firmando un triennale con il club rossoblù.Per due attaccanti che arrivano ce ne sono però altri due che salutano. A lasciare spazio ai due nuovi arrivati saranno. Il primo ha già da giorni un accordo con il Verona che è in attesa solo di essere definito. L'operazione prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto a favore dei gialloblù. Il centravanti francese invece, saltata l'ipotesi di accasarsi al Venezia nell'ambito della trattativa Aramu, ha comunque altre richieste in cadetteria. Su tutti quelle di Como e Parma, entrambe al lavoro con il Genoa per trovare la formula di trasferimento che soddisfi tutti.Con queste ultime mosse il reparto avanzato rossoblù assumerà il suo assetto definitivo, almeno fino a gennaio, annoverando tra le proprie fila ben sette elementi. Oltre ai già citati Puscas e Aramu, Alexander Blessin avrà a disposizione anche i confermati Ekuban, Gudmundsson e Yeboah, oltre ai due nuovi arrivi dell'estate Coda e Yalcin.