Tegola dell'ultim'ora per Alberto Gilardino e il suo Genoa.



Durante le operazioni di riscaldamento preliminari al fischio di inizio della sfida tra il Grifone e il Brescia, l'attaccante rossoblù George Puscas è rimasto vittima di un fastidio al ginocchio che gli impedirà di scendere in campo contro le Rondinelle.



Non certo una buona notizia per Gilardino che nel reparto avanzato deve già fare a meno di Massimo Coda e Mattia Aramu. Al posto del centravanti romeno partirà così titolare, per la prima volta da quando è tornato in rossoblù, Eddie Salcedo.