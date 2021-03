IL TABELLINO

Il Genoa, in particolare, aveva accarezzato il sogno di battere la Sampdoria, issandosi sul vantaggio procurato dadopo 7’ della ripresa. Sogno svanito ad un quarto d’ora dal 90’, cancellato dalla zuccata calibratissima dia correggere nel sacco un pallone calciato dal corner da Candreva.Il Genoa ha giocato meglio per un’ora, la prima, la Sampdoria ha ritrovato se stessa solo dopo lo svantaggio, passando (meglio tardi che mai) dallo spericolato e sghimbescio 3-5-2 al collaudato 4-4-2, con l’ingresso in campo diper Verre. Un’ora di gioco regalata all’avversaria.Derby della Lanterna numero 105 in gare ufficiali, 75 in campionato, con 29 vittorie della Sampdoria, 18 del Genoa e 28 pareggi, ai quali si aggiunge l’1-1 di stasera., l’atmosfera del derby è spettacolo nello spettacolo.conferma il solido 3-5-3, con un paio di sorprese,avanza sulla linea mediana, coperto dadi conseguenza si accomoda in panchina. La coppia d’attacco è fornata da, molto bravi, finché hanno avito fiato, a tormentare con giocate veloci in profondità i dirimpettai..Pronti, via e per un quarto d’’ora la, spreca due o tre facili contropiede e non riesce mai a pizzicare le mani diara la fascia destra avanti e indietro per 70 metri, gli tocca ovviamente attaccare e vedersela con Criscito ma è costretto anche ad arretrare sulla linea di difesa per ostacolare le puntate di. Non è precisamente una formula tattica azzeccata tanto è vero che l’ex Inter (che evidentemente ha ricomposto lo screzio con Ranieri e non è finito in panchina) nella mezz’ora finale del primo tempo mette sì e no due volte il naso nella metà campo avversaria, costretto ad arginare in difesa, dando manforte ai tre centrali.ignorato dai compagni. La manovra della Sampdoria pencola sulla destra o si esaurisce nelle ripartenze centrali ispirate da Verre e finalizzate, senza esiti, da Quagliarella che gioca largo e perde contatto col partner, Keita, il senegalese quando ha il pallone fra i piedi misteriosamente rinuncia all’uno contro uno, specialità della casa, e combina un sacco di pasticci perdendo la misura degli appoggi più agevoli.e pur senza fare meraviglie si dimostra più solio e concreto. La squadra di Ballardini gioca un calcio essenziale: palla sui due centrali, che se la vedono rispettivamente con Verre e Silva, e giocate rapide, dritto per dritto sulle due punte, molto mobili e agili. Shomudorov ingaggia duelli rusticani con chiunque dei difensori gli capiti a tiro, Destro ha il piede ispirato e quindi la partita la fa il Grifone.. Gol annullato a Destro per una spinta in area su Bereszynski ed errore in presa bassa di Audero;dalla media distanza con un lungo diagonale di Zajc, che sorprende Audero e pure…appostato su palo lungo e pronto a ribadire il pallone in rete. Fuorigioco segnalato dall’assistente Cecconi a Destro che aveva ingannato Colley saltandolo di netto con un elegante tocco di tacco.fidandosi del collaboratore.Nel finale del tempo qualche segnale di risveglio della Sampdoria, sempre molto didascalica e con un paio di giocatori, Bereszynski e Tonelli in difficoltà, il polacco per via di un ruolo da centrale che non gli si addice e l’italiano costretto a murare gli sfondamenti di fisico dei due arieti genoani. Al riposo sullo 0-0, dopo 45’ giocati con iniziativa e coraggio e senza troppi tatticismi.Sampdoria riemersa dopo il cambiamento tattico che l’aveva riportata alle origini, al 4-4-2 che è l’unico schema che le si addice. Purtroppo. Il 3-5-2 iniziale aveva tolto certezze e punti di riferimento ai suoi ragazzi. Bereszynski, schierato centrale di difesa accanto a Colley e Tonelli, e Candreva costretto a cantare scapicollandosi lungo l’out offensivo di destra e a portare la croce in ripiegamento sull’arrembante Zappacosta. Un incomprensibile corto circuito tattico da parte blucerchiata che il Genoa aveva messo all’incasso soltanto in apertura di ripresa,: controllo ad eludere il timido intervento di Candreva (simile a quello che aveva liberato Gosens per il raddoppio dell’Atalanta), Tonelli “scherzato” in controtempo e lasciato sul posto e micidiale destro sul primo palo ad infilzare Audero, innocente agnello sacrificale.riportando la Sampdoria alla sua conformazione tattica naturale e, dopo l’ingresso in campo di, rinforzandone e rinfrescandone i ranghi in corso d’opera con(per lo scialbissimo Keita Balde) e Ramirez per l’esausto e acciaccato. Povero capitano costretto per un’ora e passa a ripiegare sulla tre quarti campo, braccato da Criscito (200 gare in rossoblù), boccheggiando alla ricerca di palloni giocabili che nessuno dei centrocampisti blucerchiati riusciva a procuragli.lì nonostante le due squadre, attingendo alle ultime risorse psicofisiche, avessero tentato di superarsi fino all’ultimo giro di orologio. Conper Destro,per Shomorudov (un ariete agile e poderoso) eper Strootman a portar munizioni al cannone rossoblù. Troppo tardi, il destino aveva già deciso per un pareggio che riporta un po’ di sereno in casa della Sampdoria (imminenti novità societarie, Ferrero è al passo d’addio) e conferma che il Genoa è una solida e affidabile realtà, capace di sfidare l’intero pacchetto della parte destra della classifica e probabilmente a scalare qualche posizione.Marcatori: 8’ st Zappacosta (G), 32’ st Tonelli (S).Assist: 8’ st Strootman (G), 32’ st Candreva (S).Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Goldaniga, Zajc, Badelj, Strootman (38’ st Cassata), Zappacosta; Shomurodov (38’ st Pjaca), Destro (28’ st Pandev). All. D. Ballardini.Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley; Candreva, Silva, Verre (dal 14’ st Jankto), Ekdal, Augello; Keita (26’ st Gabbiadini), Quagliarella (33’ st Ramirez). All. C. Ranieri.Arbitro: L. Pairetto di Torino. Var: P. Giacomelli di Trieste.Ammoniti: 34’ pt Badelj (G).