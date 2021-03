Genoa-Sampdoria 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 8’ st Zappacosta (G), 32’ st Tonelli (S).



Assist: 8’ st Strootman (G), 32’ st Candreva (S).



Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Goldaniga, Zajc, Badelj, Strootman (38’ st Cassata), Zappacosta; Shomurodov (38’ st Pjaca), Destro (28’ st Pandev). All. D. Ballardini.



Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley; Candreva, Silva, Verre (dal 14’ st Jankto), Ekdal, Augello; Keita (26’ st Gabbiadini), Quagliarella (33’ st Ramirez). All. C. Ranieri.



Arbitro: L. Pairetto di Torino. Var: P. Giacomelli di Trieste.



Ammoniti: 34’ pt Badelj (G).