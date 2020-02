Sostanza e costanza. Stefano Sturaro è uno di quei giocatori a cui puoi davvero chiedere di tutto, per tutti i novanta e passa minuti nei quali resta in campo.



Ma oltre alla perseveranza con cui sradica palloni dai piedi degli avversari, alla generosità con cui li smista verso i compagni e all'audacia nel farsi vedere in zona-gol, il mediano sanremese è stato dotato da Madre Natura di un'altra grande qualità: una capacità polmonare decisamente sopra la media.



A certificare ciò che è appare evidente a chiunque l'abbia visto giocare anche una sola volta, ci sono anche i numeri. Secondo le statistiche ufficiali della Lega Serie A, riprese dal sito ufficiale del club rossoblù, Sturaro, con 11,538 chilometri, risulta il settimo giocatore del campionato in corso per distanza percorsa a gara.



Un vero maratoneta del pallone, in grado di correre in media quasi 130 metri in ognuno dei 90 minuti a sua disposizione sul rettangolo verde.