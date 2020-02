E' Stefano Sturaro a presentarsi ai microfoni dei giornalisti dopo la bella vittoria del suo Genoa in casa del Bologna. Una vittoria che rilancia i liguri e nelle quale sono stati protagonisti alcuni degli ultimi arrivati: "A gennaio sono arrivati giocatori con grande personalità e carattere - ha dichiarato il mediano di San Remo - che sono prima uomini e poi anche grandi giocatori. Ma in queste settimane siamo cresciuti soprattutto anche dal punto di vista atletico, siamo usciti dal mercato con un gruppo giusto, lavoriamo bene e forte. Adesso iniziamo a raccogliere dei frutti ma non abbiamo ancora fatto niente, la strada è lunga.”



A beneficiare della cura Nicola è anche lui stesso, tornato ad alti livelli dopo la lunga parentesi in bianconero: "L’esperienza alla Juventus mi ha fatto crescere, come gli anni prima al Genoa. E’ un periodo in cui sto iniziando a star bene anche fisicamente e sono contento perchè si vedono i frutti di un duro lavoro. Nel secondo tempo siamo stati tutti bravi a reggere il loro forcing finale, potevamo fare ancora meglio: siamo stati tutti bravi, abbiamo retto e fatto il terzo gol.”