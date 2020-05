Il Genoa dovrà attendere ancora tre settimane e mezza prima di tornare a giocare una partita ufficiale.



Dopo aver incassato ieri il via libera dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora al ritorno in campo, nel pomeriggio di oggi la Lega Serie A ha stilato il calendario delle giornate che restano per completare la stagione.



Come ipotizzato le prime a tornare in campo saranno le quattro squadre impegnate nella fase finale di Coppa Italia (le due milanesi, più Juventus e Napoli) che tra sabato 13 e mercoledì 17 giugno porteranno a termine la seconda competizione nazionale, giocando semifinali di ritorno e finalissima. A partire da sabato 20 poi via libera anche al campionato, cominciando dai recuperi della 25^ giornata non disputati a fine febbraio.



Ciò significa che il Genoa tornerà in campo non prima di martedì 23 giugno o in alternativa addirittura 24 ore più tardi, ospitando a Marassi il Parma nella gara valida per il ventisettesimo turno di Serie A. Una ripartenza lenta che garantisce a Davide Nicola e ai suoi ragazzi quasii un ulteriore mese di preparazione dopo il lungo bimestre di inattività.