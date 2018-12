Cagliari, 15 ottobre 2017: il Genoa batte la squadra sarda per 3-2, grazie ai gol di Galabinov, Taarabt e Rigoni, contribuendo all'esonero di Massimo Rastelli.



E' quella l'unica vittoria ottenuta da Ivan Juric nelle ultime venti gare di Serie A passate alla guida del Grifone. Prendendo in considerazione l'ultimo turno del campionato 2016-17 (sconfitta 3-2 nella Roma giallorossa del Totti-day), i primi dodici del torneo successivo prima di essere sostituito da Ballardini e le sette da lui dirette nella stagione in corso, Juric è uscito dal campo con i tre punti in tasca soltanto in quel caldo pomeriggio di metà autunno di oltre un anno fa. Per il resto sono arrivati sei pareggi e ben tredici sconfitte. In pratica in un arco temporale che corrisponde a poco più di un girone di campionato il tecnico di Spalato ha collezionato la miseria di nove punti. Un cammino che condannerebbe alla retrocessione pressoche sicura qualsiasi formazione.