A quattro giorni dalla cocente epp preoccupante sconfitta nel derby, il Genoa torna in campo questa sera. Avversario in quel di Marassi, nel secondo turno di Coppa Italia, la Salernitana, unica squadra di Serie A ad avere meno punti in classifica dei rossoblù.



Un appuntamento, quello con la seconda manifestazione nazionale, che in altri momenti avrebbe rappresentato certamente un fastidio per una squadra come quella ligure impegnata in ben altre questioni. Eppure la sfida con i campani presenta diversi risvolti che potrebbero in qualche modo tornare utili ad Andriy Shevchenko.



Contro i granata, innanzitutto, ci sarà modo per testare lo stato di forma dei convalescenti, rientrati da poco nel gruppo di lavoro dopo i rispettivi lunghi infortuni. Non è tanto il caso di Criscito e Destro, già in campo con minutaggi differenti nel derby e stasera destinati alla panchina, quanto dei vari Maksimovic, Fares e Kallon, tutti lontani dalle gare da diverse settimane.



Ci sono poi quei giocatori che pur non avendo problemi fisici potrebbero approfittare della gara odierna per dimostrare di poter essere utili alla causa e scongiurare un loro eventuale addio nell'ormai imminente mercato di gennaio.



Da non sottovalutare neppure l'aspetto psicologico. Il Genoa non vince infatti una gara da tre mesi esatti e nel proprio stadio addirittura da quattro. L'unico successo interno stagionale risale infatti al precedente turno di Coppa Italia, quello ferragostano, quando i rossoblù superarono 3-2 in rimonta e non senza fatica il Perugia. Il ritorno al successo potrebbe in qualche modo regalare un po' di serenità ad un gruppo sfiduciato e depresso.



Infine c'è l'orgoglio. Il Genoa è stato infatti l'unico club ad essere sconfitto fin qui dalla Salernitana. Vincere questa sera sarebbe una sorta di vendetta per quanto accaduto in campionato a inizio ottobre.