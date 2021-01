Sembrano affievolirsi le speranze del Genoa di riportare in rossoblù Sokratis Papastathopoulos.



Il difensore greco dell'Arsenal pare infatti intenzionato ad accettare l'offerta recapitatagli nelle scorse ore dal Betis, costringendo il Grifone ad orientarsi verso un profilo alternativo.



Profilo che, in base a quanto scrive questa mattina Il Secolo XIX, vedrebbe in corsa quattro nomi, quelli del romanista Federico Fazio, del milanista Mateo Musacchio, dell'ex juventino Medhi Benatia e del torinista Nicolas N'koulou. Tutti giocatori in uscita dai rispettivi club ed accomunati da un'esperienza già consolidata nel nostro campionato.