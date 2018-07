Sembrano passare decisamente dalla Genova rossoblù le linee di mercato del Frosinone.



Il club ciociaro neo promosso in Serie A guarda infatti con estrema attenzione a diversi giocatori che nell'ultima stagione hanno difeso i colori del Grifone.



Agli interessi emersi nelle scorse settimane per gli svincolati Luca Rigoni e Aleandro Rosi, quest'ultimo peraltro già protagonista in gialloblù tre stagioni fa, si aggiungono ora quelli per Isaac Cofie e Andrej Galabinov. Il centrocampista ghanese ha terminato il suo rapporto con il Genoa, club nel quale si è formato agonisticamente, sabato scorso quando il suo contratto è giunto in scadenza e dunque ora è libero di trasferirsi dove meglio crede. L'attaccante bulgaro, arrivato a parametro zero la scorsa estate, non sembra più rientrare nei piani di Davide Ballardini ed è alla ricerca di una nuova squadra disposta a garantirgli lo spazio che cerca.