nell'amichevole di Grassau. In terra tedesca i ragazzi di herr Blessin travolgonoquelli di Maurizio Sarri, conquistando la prima vittoria del loro precampionato e infliggendo al contempo il primo dispiacere estivo ai biancocelesti.Dopo due uscite chiuse con altrettante sconfitte e zero gol all'attivo, il Grifone si scuote proprio di fronte all'avversario teoricamente più difficile, spazzando via in un sol colpo i dubbi emersi nei test contro Lucerna e Maiorca.. Il neo-bomber rossoblù mette infatti a segno uno tripletta, inaugurando le marcature dopo appena quattro minuti e raddoppiandole poco dopo il quarto d'ora riportando avanti il Genoa dopo il momentaneo pareggio laziale firmato da Ciro Immobile. L'ex Lecce si porta a casa il pallone ad inizio ripresa con una botta precisa dal limite dell'area, prima cheDa segnalare tra i liguri il, entrato in campo ad un quarto d'ora dal termine al posto dell'uomo-partita Coda.: 4′ pt, 18′ pt e 6′ st Coda (G), 14′ pt Immobile (L), 8′ st Gudmunsson rig. (G).: Maximiano (13′ st Adamonis); Lazzari (1' st Patric), Casale (1' st Gila), Romagnoli (1′ st Kamenovic), Hysaj (1′ st Radu); Milinkovic (1′ st Kiyine; 25' st Bertini), Cataldi (1′ st Marcos Antonio), Basic (1′ st Luis Alberto); Felipe Anderson (1′ st Romero), Immobile (1' st Cancellieri), Zaccagni (12′ st Raul Moro). All. M. Sarri.Semper; Hefti (30′ st Sabelli), Dragusin (21′ st Vogliacco), Bani, Pajac (30′ st Candela); Frendrup (21′ st Galdames), Badelj (37' st Lipani); Portanova (15′ st Jagiello), Gudmundsson (15′ st Melegoni); Ekuban (15′ st Yeboah), Coda (30′ st Yalçin). All. A. Blessin.