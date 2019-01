Il portiere del Genoa Andrei Ionut Radu ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale genoacfc.it: "Stadio vuoto? Sarà uno svantaggio non petere avere lo stesso clima delle partite passate anche se comprendo perfettamente le ragioni di questa protesta. Sono certo che chi sarà a Marassi ci sosterrà dal primo all'ultimo minuto. Il Milan ha messo minuti nelle gambe grazie alla due gare disputate. Dovremo essere bravi a mettere più voglia di loro in campo per centrare un bel risultato. Ho giocato vari derby a livello giovanile contro i rossoneri. La rivalità cittadina però a Genova si sente di più. E' vero che noi abbiamo i nostri allenatori specifici ma Prandelli ha portato le sue idee e i suoi concetti come d'altra parte fanno tutti i mister. Tocca ai giocatori poi adattarsi alle varie esigenze. C'è molto da imparare da ogni tecnico".