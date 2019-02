Antonio Sanabria non farà rimpiangere Kris Piatek: ne è convinto Ionut Radu.



Il portiere del Genoa intervistato da Sky Sport ha speso parole di grande elogio per il suo nuovo compagno di squadra: "Sanabria è un grande giocatore, ha grande tecnica e secondo me ci può aiutare tantissimo. Noi adesso dobbiamo adattarci a questo, perché anche Piatek era molto forte ma adesso abbiamo Sanabria che non è meno di lui”.