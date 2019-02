Con una nota diffusa poco fa dal proprio sito internet ufficiale, il Genoa ha comunicato che questa mattina a Goteborg Oscar Hiljemark è stato operato all'anca.



L'intervento preventivato già da diverse settimane non ha avuto complicazioni e permetterà al centrocampista svedese di iniziare fin dai prossimi giorni l'iter di recupero che lo riporterà a calcare i campi non prima di sei mesi.



Questo il comunicato integrale comparso sul sito della società rossoblù:

"Il Genoa Cricket and Football Club informa che il centrocampista Oscar Hiljemark è stato sottoposto in data odierna a intervento artroscopico per conflitto femoro-acetabolare bilaterale. L’operazione eseguita a Goteborg, in Svezia, dai dottori Frederic Bergstrom e Michele Sansone, alla presenza del medico sociale dott. Marco Stellatelli, ha avuto esito positivo. I tempi di recupero per il ritorno alla piena attività sono stimati in sei mesi. Il percorso riabilitativo ha inizio con effetto immediato".