Domenica si chiuderà un cerchio per Andrei Radu. A Verona contro il Chievo il portiere del Genoa incontrerà quella squadra contro cui debuttò in Serie A un girone fa soffiando il posto a Marchetti e non lasciandolo più: "È indimenticabile - ha dichiarato Radu al Secolo XIX - Per fortuna andò bene, 2-0 per noi. L’estate scorsa non avrei mai creduto di giocare così tanto. Sono felice di come sta andando col Genoa,ma so che il posto te lo devi guadagnare ogni giorno. Ritrovare il Chievo è come mettere un primo punto fermo da cui partire per crescere ancora e mi fa pensare all’emozione enorme provata quella prima sera al Ferraris".



Spesso decisivo con i suoi interventi, l'estremo difensore balcanico ha elencato quali siano le parate computer fino ad oggi di cui va più orgoglioso: "Almeno 4. Quella su Milik contro il Napoli, la parata di Empoli sul tiro ravvicinato di Krunic e la deviazione sul tiro di Danilo nel finale a Bologna. E poi quella su Correa di domenica contro la Lazio".



In mezzo a tante prodezze Radu ha però evidenziato anche qualche errore evitabile, soprattutto nelle uscite aeree. Episodi che secondo il diretto interessato saranno utili per la sua crescita: "Per me fare degli errori non è una cosa solo negativa. Ovvio, devi farne sempre meno, ma quel che conta di più è come superi l’errore, uscirne più forte. E in questo i miei preparatori, il mister e i compagni mi aiutano tanto".