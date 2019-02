L'errore di Ionut Radu è stato ieri il momentaneo vantaggio del Bologna potrebbe indurre il tecnico del Genoa Cesare Prandelli a rivedere le gerarchie tra i pali rossoblù.



Secondo la Gazzetta dello Sport i ripetuti errori del giovane portiere rumeno, Soprattutto sulle uscite alte, potrebbero indurre lex commissario tecnico a gettare nella mischia al suo posto il collega brasiliano Jandrei, prelevato due mesi fa dalla Chapecoense. A spingere verso questa soluzione ci si metterebbe Inoltre anche la società che vuole al più presto trovare un portiere titolare in vista della prossima stagione. Radu è infatti promesso sposo dell'Inter che dopo averlo ceduto al Grifone in estate per 9 milioni potrà riacquistarlo il prossimo giugno garantendo al Genoa un adeguato indennizzo di valorizzazione.