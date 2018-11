Intervenuto ad un evento commerciale assieme ai colleghi di reparto, il portiere del Genoa Ionut Radu si è concesso ieri sera ai microfoni dei giornalisti presenti facendo il punto sul suo attuale rendimento: "La mia stagione sta andando bene - ha detto il giovane rumeno - So che devo migliorare ancora tanto e per questo mi preparo ogni giorno con mister Scarpi. Io cerco sempre di migliorarmi. Essere qui è un orgoglio che sognavo solo fino ad un anno fa. Ora sta succedendo e devo tenermi stretta questa opportunità continuando a lavorare"



Quali sono state le maggiori difficoltà incontrate nello sbarco in Serie A? "La velocità è diversa rispetto agli altri campionati in cui avevo giocato prima. E'difficile all'inizio. Però piano piano ci si abitua e con il lavoro credo che si possa arrivare lontano".



Domenica altra gara delicata per il Genoa, impegnato in casa del Torino, oltretutto senza poter contare sulla presenza in panchina dello squalificato Ivan Juric. Sarà un peso per i rossoblù?

"Un po' peserà perchè il mister è sempre dietro di noi a darci una spinta a motivarci. Lui è molto importante per noi. Però dobbiamo fare risultato ripartendo dalla prestazione di domenica scorsa. Stiamo attraverso un periodo molto negativo, ci manca la vittoria e dobbiamo ritrovarla il prima possibile"

.