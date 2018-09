La storia a volte ripete se stessa e per Federico Marchetti rischia di farlo più presto di quanto potesse temere. La scelta operata ieri sera dal tecnico del Genoa Davide Ballardini di accantonare il portiere veneto per affidare i pali rossoblù alle mani del giovane Ionut Radu assomigliano tanto ad una sceneggiatura di cui Marchetti è già stato suo malgrado protagonista non più tardi di due anni fa alla Lazio, quando a sottrarli i galloni della titolarità fu l'allora emergente Thomas Strakosha, un giovane portiere proveniente dall'est con alle spalle soltanto esperienze in Serie B. Un profilo che curiosamente si addice alla perfezione a quello di Radu, da ieri sera nuovo possibile numero uno del grifone.. Dopo appena pochi mesi la fresca relazione tra il Genoa e Marchetti rischia seriamente di essere già compromessa. Colpa di alcune prestazioni non proprio eccellenti ma anche di un atteggiamento che non tutti in casa rossoblù hanno digerito. Come l'eccessivo calore con cui al termine della sfida di domenica scorsa contro la Lazio, persa 4 -1 dal Genoa, Marchetti si è soffermato a salutare i suoi vecchi tifosi della curva nord. Un comportamento che a molti è apparso fuori luogo, soprattutto alla luce della batosta appena subita dal Grifone all'Olimpico. Un episodio che ha contribuito ad infoltire il partito di coloro che non lo reputano più all'altezza e che probabilmente ha giocato una parte fondamentale anche nella decisione presa ieri sera da Ballardini.Martedì, nella conferenza stampa pre gara, lo stesso tecnico Ravennate aveva affermato che Marchetti ha bisogno di tempo per tornare al top dopo tanti mesi di inattività. Una frase che è sembrata la conferma della fiducia riposta dal Balla nell'estremo difensore veneto. In realtà poi il campo ha smentito tale teoria, facendo da sfondo all'esordio in Serie A del giovane portiere di scuola Inter:"Radu ha confermato quello che noi vediamo nella settimana - ha dichiarato Ballardini in sala stampa - Ha fatto bene. Non è una sorpresa. Lo conosciamo bene".Parole di elogio che hanno fatto da eco a quelle pronunciate poco prima anche dal presidente Enrico Preziosi e che suonano come un'investitura ufficiale per colui che potrebbe essere il nuovo titolare della porta genoana.Del resto a specifica domanda se Marchetti riprenderà il suo posto già domenica a Frosinone, Ballardini ha risposto con un sintetico "Vedremo". Dichiarazione sibillina che lascia spazio a molte interpretazioni. La sensazione tuttavia è che nonostante una prestazione non priva di sbavature , comunque comprensibili date le circostanze, quella di ieri per Radu sia stata solo la prima di una lunga serie di gare da protagonista con la maglia del club più antico d'Italia. Mentre per Marchetti sembra di rivivere una già vissuta.