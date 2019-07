Ionut Radu è pronto per un'altra stagione da titolare tra i pali del Genoa: "L'anno scorso sono migliorato molto tecnicamente grazie ai preparatori Scarpi e Raggio. Segreti? Non esistono, il lavoro che fai in partita poi te lo ritrovi in allenamento. In difesa siamo gli stessi dell'anno scorso, i nuovi acquisti si stanno inserendo. Andreazzoli è una grande persona che sa cosa vuole in campo. Non voglio fare promesse, dico solo che vogliamo far divertire i tifosi e vogliamo divertirci noi".