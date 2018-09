Al termine del match vinto contro il Frosinone, il portiere del Genoa Andrei Radu ha parlato ai microfoni presenti in mixed zone: "Sono contento soprattutto per la vittoria della squadra perchè la meritavamo e tutti l'aspettavamo. Devo poi ringraziare il mister e lo staff per la fiducia che mi stanno dando, lavoro sempre al massimo per aiutare la squadra".



Sei stato anche un assist-man oggi.

"Mi piace molto giocare con i piedi. Prima della gara parlo sia con Piatek e Kouamé e gli dico che se anche non li guardo di partire subito perchè può darsi che calcio. E oggi è andata bene".



Cosa c'era di diverso in questo Genoa oggi?

"Sicuramente le delusioni che abbiamo subito fuori casa ci hanno fatto un po' soffrire, tutti i compagni si sono sacrificati e alla fine abbiamo portato a casa tre punti importanti per noi".



Era importante dare seguito alla vittoria contro il Chievo.

"Ovvio. Ogni allenamento dobbiamo lavorare per ottenere i migliori risultati nelle partite. Noi lavoriamo per questo, per i tre punti".



Hai dato più tranquillità alla squadra.

"Io sto cercando di fare il mio. Devo aiutare sempre aiutare la squadra".



Come hai vissuto questa settimana?

"Siamo tre portieri che si preparano al massimo. Abbiamo un maestro che ci aiuta tanto come Marchetti. Poi lavoriamo tutti e tre al massimo e sta al mister decidere".



Il fatto di aver giocato queste due partite lo vivi come una promozione?

"Sono contento e devo lavorare per farmi trovare pronto".



Quanto è importante aver vinto in trasferta?

"Molto importante. Venivamo da una vittoria e ce ne serviva un'altra per darci la spinta in vista del match prima della sosta".



Un commento su Piatek.

"E' un fenomeno. Veramente non so cosa dire di lui. Ha fame di far gol, di successo. Ora sta pensando alla prossima partita".