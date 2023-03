Di seguito le formazioni ufficiali di Genoa-Reggina, big match che apre la giornata in Serie B:



GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Strootman, Criscito; Gudmundsson, Coda. All. Gilardino.



REGGINA (3-5-2): Colombi; Camporese, Cionek, Gagliolo; Bouah, Hernani, Crisetig, Majer, Di Chiara; Menez, Strelec. All. Inzaghi.