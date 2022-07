Si separano in maniera consensuale le strade del Genoa e di Nikola Maksimovic. Il club rossoblù e il difensore serbo hanno infatti raggiunto l'accordo per la rescissione del contratto stipulato lo scorso anno e formalmente in scadenza a giugno 2025.



Maksimovic saluta quindi la Liguria dopo una sola stagione, nel corso della quale ha collezionato appena 14 presenze malgrado fosse arrivato in rossoblù con il proposito di essere la guida del pacchetto arretrato genoano. Ad attenderlo c'è la Stella Rossa, club con cui militò ad inizio carriera debuttando anche in Europa e nel quale il ragazzo ha deciso di tornare per questione personali, rinunciando ad altri possibili ingaggi in Italia.



Per il giocatore, che a novembre compirà 31 anni, si chiude la lunga parentesi nel nostro Paese aperta con l'approdo al Torino nel 2013 e proseguita poi con il quinquennio al Napoli intervallato da un breve prestito allo Spartak Mosca.