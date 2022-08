La ricerca dell'Empoli di un nuovo difensore da regalare a mister Zanetti per sostituire Mattia Viti ha portato la dirigenza toscana a rivolgere il proprio sguardo in Liguria. Il club azzurro ha infatti individuato nel centrale del Genoa Alessandro Vogliacco un possibile obiettivo di mercato.



La trattativa tuttavia non è semplice. Malgrado il gradimento del giocatore, solleticato dall'ipotesi di tentare finalmente il grande salto in Serie A, il Grifone non pare per il momento intenzionato a lasciarlo partire. Nel reparto arretrato la coperta a disposizione di Alexander Blessin è infatti decisamente corta. Oltre al 23enne pugliese, appesa approdato in rossoblù dopo la stagione in prestito al Benevento, il tecnico tedesco può contare soltanto su altri due centrali: Dragusin e Bani. Troppo poco per permettersi un ulteriore addio che ridurrebbe a zero le alternative difensive dei rossoblù.