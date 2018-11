Ieri la smentita, oggi la retromarcia. Dopo le dichiarazioni riportate ieri dal Secolo XIX con le quali il patron del Genoa Enrico Preziosi negava l'interesse per il talento brasiliano Matheus Fernandes, il numero uno uno rossoblù è tornato sui suoi passi ammettendo sempre al quotidiano genovese l'esistenza di una trattativa per il promettente centrocampista del Botafogo: "È un nostro obiettivo, non è facile ma vogliamo arrivarci".



Parole, quelle dell'imprenditore irpino, che dunque confermano quanto si vocifera da giorni in Brasile, ossia che il Genoa avrebbe già messo sul piatto un'offerta da 5 milioni per il cartellino del ventenne già nell'orbita di alcuni club europei.



Fernandes, interpellato dalla stampa locale, ha dato la sua disponibilità ad un suo eventuale trasferimento in Liguria. Il vero ostacolo da superare e però lo status di extracomunitario del ragazzo. Motivo per il quale, pur venendo probabilmente bloccato dal Genoa già a gennaio, potrà arrivare in rossoblu soltanto in vista della prossima stagione.