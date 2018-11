Ad un mese e mezzo dall'inizio della sessione invernale del calciomercato, gli osservatori del Genoa sono già da tempo sull'attenti alla ricerca dei possibili rinforzi.Tra i vari profili sondati dai dirigenti rossoblù, secondo quanto si scrive Globo Esporte, ci sarebbe anche il ventenne centrocampista del Botafogo. Il quotidiano brasiliano afferma che nei giorni scorsi la società ligure avrebbe già avanzato unaInterpellato a tal proposito durante una conferenza stampa il giocatore ha ammesso di non essere a conoscenza della proposta pur rivelando che se fosse vera la prenderebbe in seria considerazione: "Non lo sapevo - ha dichiarato Fernandes al giornalista - l'ho sentito ora da te. Io devo solo continuare a giocare un buon calcio, ci sono ancora tante gare fino alla fine dell'anno e devo rimanere concentrato su quelle., ma prima dovremmo sederci a parlarne. Ma ci penseremo più avanti".Sempre secondo la testata brasiliana dietro alla trattativa per portare il 20enne regista in Italia ci sarebbe un gruppo di investitori internazionali intenzionati a valorizzare il suo cartellino. Nei mesi scorsi il Botafogo gli ha rinnovato il contratto inserendo una clausola di rescissione valida per l'Europa da 40 milioni di euro. Tuttavia le difficoltà economiche dei blanconegros potrebbero portare la dirigenza ad accettare l'offerta del Genoa.Considerato come, Fernandes è monitorato dai club di mezza Europa fin dal 2015, quando si laureò campione del Sudamerica con la nazionale Under 17. Il suo debutto in prima squadra avvenne due anni più tardi e le sue prestazioni, sempre su livelli altissimi, hanno attirato di recenteche hanno mandato i propri osservatori ad assistere a diverse partite del Botafogo per seguirlo dal vivo.