Ora è ufficiale: Ivan Juric non potrà guidare il suo Genoa dalla panchina domenica pomeriggio contro il Torino. Il ricorso presentato dalla società rossoblù contro il turno di squalifica combinato al proprio allenatore, in seguito all'espulsione rimediata domenica scorsa nel derby, è stato infatti respinto. Sulla panchina del Grifone siederà dunque l'allenatore in seconda Roberto Murgita.