Tutti vogliono Andrea Cambiaso.



Dopo l'offerta della Juventus, disposta a mettere sul piatto fino a 3 milioni di euro oltre ai cartellini di un paio di suoi tesserati, e in attesa che anche l'Inter faccia la propria mossa è l'Atalanta a preparare la propria proposta d'acquisto al Genoa.



Gli orobici sono sempre più convinti che il 22enne esterno ligure sia l'uomo giusto per il gioco di Gasperini, tanto da aver proposto ai rossoblù un assegno da 8 milioni di euro più una serie di bonus legati alle prestazioni del ragazzo che potrebbero portare la somma complessiva in doppia cifra.



Una proposta, quella dell'Atalanta, molto vicina a quelle che sono le pretese del Grifone, intenzionato a chiedere per il proprio esterno non meno di 10 milioni.